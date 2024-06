Plus Baumholder

230 Triathleten in Baumholder am Start: Samstag und Sonntag ist der Badesee das sportliche Zentrum im Westrich

i Kinder und Jugendliche starten am Samstag in Baumholder. Foto: Mai

Über ein großes Teilnehmerfeld freuen sich die Organisatoren vom Förderverein Triathlon und Stadtlauf Baumholder. Am Wochenende werden mehr als 230 Starter zum OIE-Triathlon am Badesee in Baumholder erwartet.