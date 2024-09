Plus Remagen

2. Liga: BC Remagen freut sich über einen Punkt – Schwere Spiele bei Topteams in Bayern

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist der BC Remagen vom ersten Doppelspieltag in der 2. Badminton-Bundesliga von der Tour aus dem Süden gegen zwei Topteams zurückgekehrt. Den Zähler erhielt das Team von Trainer Heiko Weinert für die 3:4-Niederlage beim TSV Neuhausen-Nymphenburg München. Tags darauf war das Team bei der 1:6-Niederlage beim TuS Geretsried am Starnberger See dann chancenlos.