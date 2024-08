Plus Kirchberg

2. Bundesliga Süd: Auftakt für TuS Kirchberg in Daun-Weiersbach

Die Sportkegler des TuS Kirchberg starten am Samstag (13 Uhr) in Daun-Weiersbach in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga Süd. In der Eifel erwartet die Hunsrücker direkt eine schwere Aufgabe. Beim TuS blickt man in eine ungewisse Saison.