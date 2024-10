Plus Remagen 2. Bundesliga: Remagen rutscht ab auf einen Abstiegsplatz – Zwei weitere Niederlagen i Mit den beiden 1:6-Niederlagen beim TV Marktheidenfeld und beim amtierenden Meister TSV Freystadt ist der BC Remagen (hier Thilo Mund) auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Foto: Vollrath Das war nicht das Wochenende des BC Remagen. Am fünften und sechsten Spieltag in der 2. Badminton-Bundesliga Süd ist das Team mit zwei neuerlichen Niederlagen zurückgekehrt und damit auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Zunächst unterlag der Achte des Vorjahres beim TV Marktheidenfeld mit 1:6, die Begegnung tags darauf beim amtierenden Meister TSV Freystadt ging ebenfalls mit 1:6 verloren. Lesezeit: 1 Minute

Die klare Niederlage in Marktheidenfeld war so kaum vorhersehbar und angesichts von vier Partien, die erst nach vier Sätzen entschieden wurden, und angesichts der knappen Fünf-Satz-Niederlage von Leonard Johnson im zweiten Männereinzel auch etwas unglücklich. Einzig Max Stage hielt die Remagener Fahnen hoch. Zum ersten Mal in dieser Saison setzte sich ...