Plus Bad Kreuznach

130 Solotänzer am Samstag beim TSC Crucenia: Großveranstaltung in der Jakob-Kiefer-Halle

Der TSC Crucenia veranstaltet am Samstag in der Jakob-Kiefer Halle eine Tanzsport-Großveranstaltung. Die „Solo-Challenge-Süd“ ist eine Veranstaltungsreihe von fünf Großturnieren, an denen sich die Länder Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden Würtemberg, Bayern und dem Saarland beteiligen.