Krönender Abschluss der EM Zweites Gold: Paulina Pirro boxt sich in Duellen durch Tina Paare 10.08.2026, 16:28 Uhr

i Historischer Erfolg: Goldmedaillen hat Paulina Pirro in ihrer Karriere schon viele gewonnen. Doch bei der U23-EM triumphiert sie erstmals im Kajak-Cross. Philipp Reichenbach

Frankreich war definitiv eine Reise wert für Paulina Pirro. Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille glänzte sie bei der U23-Europameisterschaft, die ihr zugleich ein ganz besonderes Erfolgserlebnis bescherte.

Paulina Pirro ist eine Kämpfernatur. Von Rückschlägen lässt sie sich nicht unterkriegen, schafft es immer wieder, daraus positive Energie zu ziehen. Jüngstes Beispiel: die Europameisterschaft der Junioren und U23 im französischen Épinal. Die große Enttäuschung erlebte die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach am vorletzten Wettkampftag, als sie unerwartet im Halbfinale des Canadier-Einer-Wettbewerbs der U23 ausschied.







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