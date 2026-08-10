Krönender Abschluss der EM
Zweites Gold: Paulina Pirro boxt sich in Duellen durch
Historischer Erfolg: Goldmedaillen hat Paulina Pirro in ihrer Karriere schon viele gewonnen. Doch bei der U23-EM triumphiert sie
Historischer Erfolg: Goldmedaillen hat Paulina Pirro in ihrer Karriere schon viele gewonnen. Doch bei der U23-EM triumphiert sie erstmals im Kajak-Cross.
Philipp Reichenbach

Frankreich war definitiv eine Reise wert für Paulina Pirro. Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille glänzte sie bei der U23-Europameisterschaft, die ihr zugleich ein ganz besonderes Erfolgserlebnis bescherte.

Lesezeit 3 Minuten
Paulina Pirro ist eine Kämpfernatur. Von Rückschlägen lässt sie sich nicht unterkriegen, schafft es immer wieder, daraus positive Energie zu ziehen. Jüngstes Beispiel: die Europameisterschaft der Junioren und U23 im französischen Épinal. Die große Enttäuschung erlebte die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach am vorletzten Wettkampftag, als sie unerwartet im Halbfinale des Canadier-Einer-Wettbewerbs der U23 ausschied.
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