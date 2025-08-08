Im Hinspiel in Mittelfranken fehlte den Farmers nur ein Punkt für etwas Zählbares. Im Heimspiel wollen sie sich revanchieren. Der zweite Saisonsieg wäre äußerst wichtig und soll die wichtigen Wochen erfolgreich einläuten.

Für die Fighting Farmers Montabaur startet nun die wichtigste Phase der Saison. Die Westerwälder empfangen am Samstag, 16 Uhr, in der German Football League 2 (GFL2) die Nürnberg Rams, die derzeit zwei Plätze vor dem Ligaschlusslicht aus der Kreisstadt rangieren. Während die „kämpfenden Bauern“ eine Bilanz von 1:6 Siegen aufweisen, stehen die Mittelfranken bei 3:4 Siegen. Im heimischen Mons-Tabor-Stadion ist der Auftrag klar: In diesem Spiel zählt nur der Heimsieg.

Die „Farmers“ sind bereit, das ist nach intensiven Trainingseinheiten und ehrlichen Gesprächen im Vorfeld dieses wichtigen Spiels klar. „Für uns kommen jetzt die entscheidenden Wochen, in denen wir Siege holen müssen“, sagt Sportdirektor Kevin Brüngel. „Den Start macht Nürnberg, die als Aufsteiger eine solide Saison spielen. Sie haben sich defensiv noch mal verstärkt. Aber wir wissen, was wir können – wenn wir das auf den Platz bringen, rechne ich uns gute Chancen aus. Das Entscheidende wird der Wille und die Mentalität sein. Und ganz wichtig: unsere Fans! Die Stimmung gegen Albershausen war unglaublich – genau das kann den Unterschied machen.“

„Wir haben uns in die Augen geschaut. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht.“

Farmers-Headcoach Uli Knauer

Gegen den damaligen Spitzenreiter aus Albershausen platzte bei den Westerwäldern der Knoten und der erste Sieg wurde eingefahren. Ein zweiter an diesem Samstag würde dem Team guttun. Im Hinspiel trennte die beiden Kontrahenten vom Wochenende gerade mal ein Punkt. Eine Erinnerung, die die Farmers motivieren soll. „Die Jungs machen einen guten Eindruck“, bestätigt auch Headcoach Uli Knauer. „Wir haben uns in die Augen geschaut. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Wenn wir alles geben, wenn wir uns pushen und füreinander spielen, können wir solche Spiele gewinnen. Die Stimmung ist gut – und genau das wollen wir am Samstag auch auf dem Platz zeigen und alles geben für die Farmers, gemeinsam mit unseren tollen Fans im Rücken.“