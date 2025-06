In der höchsten Auflage-Liga, der Pfalzliga Rhein-Nahe, hatte die erste Kleinkaliber-Mannschaft des SV 1858 Idar-Oberstein mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Bis auf Mannschaftsführerin Uta Giesen, die es in der Einzelwertung auf Platz sieben schaffte, konnte kein anderes Mannschaftsmitglied sein Leistungspotenzial voll abrufen. Ingrid Hahn, sonst immer unter den Top-Zehn vertreten, verpasste diese mit Platz elf diesmal denkbar knapp.

Thomas Klein, der in der gesamten Saison nicht mit seinem Gewehr zu einer Einheit zusammenwuchs, fand sich am Ende auf Platz 31 wieder. Aufgrund ihrer Augenprobleme musste sich Christine Fuhr mit Platz 34 abfinden. Nach einem letzten, spannenden Wettkampf gegen Wallhausen, den die erste Idar-Obersteiner Mannschaft knapp für sich entscheiden konnte, schob sich das Team um Uta Giesen noch einen Tabellenplatz nach vorne und gab somit wenigstens die Rote Laterne an Wallhausen ab. Wie es mit den erzielten Ergebnissen um den Klassenerhalt bestellt ist, wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen. Es heißt also zittern für diese SV-1858-Mannschaft.

Zweite KK-Mannschaft landet auf Rang fünf

Für die zweite Kleinkaliber-Mannschaft ging es in der Bezirksliga Rhein-Nahe auf und ab. Nachdem es zum Saisonstart noch ganz gut gelaufen war, konnten die Leistungen allerdings nicht auf diesem Niveau gehalten werden. Absoluter Tiefpunkt war der Wettkampf gegen die Mannschaft des SV Fürfeld in Bingen, bei dem die Idar-Obersteiner ihr schlechtestes Saisonergebnis erzielten. Hier haderten beide Mannschaften allerdings mit den Gegebenheiten vor Ort. Grelles Sonnenlicht und eine nicht optimal präparierte Schießanlage verhinderten bei beiden Teams bessere Ergebnisse.

In der Einzelwertung schaffte es Carmen Brenner mit dem siebten Platz wieder unter die Top-Zehn. Wie Ingrid Hahn in der Pfalzliga verpasste auch Mannschaftsführer Marco Brenner die Top-Zehn denkbar knapp und landete ebenfalls auf Platz elf der Einzelwertung. Jörg-Oliver Thomas mit Platz 16 und Karl Burock mit Platz 20 trugen mit ihren Ergebnissen zum Erreichen des fünften Tabellenplatzes bei. Nach aktuellem Stand der Dinge kann somit die Klasse für die Saison 2026 gehalten werden. Letzte Sicherheit wird es aber auch hier erst in den nächsten Wochen geben.

Luftgewehr-Team überrascht mit dem dritten Platz

Für die 3. Luftgewehr-Mannschaft lief die Saison in der 2. Kreisliga überraschend gut. Obwohl neuformiert, sicherte sich die Mannschaft um Mannschaftsführerin Pia Seimetz-Latz Platz drei in der Tabelle. Besonders erfreulich dabei: Pia Seimetz-Latz musste sich mit durchgehend guten Leistungen in der Einzelwertung nur Irina Macher vom SC Nahbollenbach II geschlagen geben. Der zweite Platz in der Einzelwertung ist für die SV-1858-Schützin ein großer Erfolg. Auch Bernhard Kaschubinsky sicherte sich mit Platz neun einen Platz unter den Top-10. Auch für ihn ein nicht unbedingt erwartetes Ergebnis. Wie ihre Vereinskameradin Ingrid Hahn in der Pfalzliga und ihr Vereinskamerad Marco Brenner in der Bezirksliga, verfehlte auch Stefanie Thomas die Top-10 nur knapp. Auch sie belegt am Ende den elften Platz. Direkt dahinter liegt ihr Mannschaftskamerad Karl-Heinz Fuhr auf Platz zwölf

Für die Saison 2026 haben sich alle drei Mannschaften einiges vorgenommen. Besonders interessant könnte es werden, wenn die erste KK-Mannschaft den Klassenerhalt nicht schafft und in die Bezirksliga Rhein-Nahe absteigt. In diesem Fall würden die erste und die zweite KK-Mannschaft in einer Liga, aber (aus Gründen der Fairness) in getrennten Gruppen, ihre Wettkämpfe bestreiten. In der 3. Luftgewehrmannschaft möchten die Schützinnen und Schützen an ihre guten Leistungen anknüpfen und ausbauen.