Weiseler Männer 35 bei der DM Zweimal 8:6 geführt, und doch am Ende 0:2 verloren Stefan Nink 08.09.2026, 09:24 Uhr

i Die Männer 35 des TV Weisel, hinten von links: Fabian Schupp, Philipp Kern, Jan Hendrik Clasen und Robert Rischen. Vorne von links: Christian Kern, Janosch Kern, Kevin Ochs und Sebastian Kern. TV Weisel

Manchmal hängt es nur an ein paar Bällen: Das erfuhren die Männer 35 des Turnvereins Weisel bei den Deutschen Faustball-Meisterschaften. Sie verpassten in Veilsdorf die Vorschlussrunde nur knapp und mussten sich letztlich mit Rang sechs begnügen.

Mit Platz 6 im Gepäck kehrten die Männer 35 des Turnvereins Weisel von den Deutschen Faustball-Meisterschaften aus Thüringen zurück.Den Einstand ins Turnier der nationalen Elite hatten sich die Mittelrheinischen anders vorgestellt. Auf tiefem und nassem Rasen kam der TVW gegen den TV Käfertal nicht wie erhofft ins Rollen.







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