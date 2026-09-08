Manchmal hängt es nur an ein paar Bällen: Das erfuhren die Männer 35 des Turnvereins Weisel bei den Deutschen Faustball-Meisterschaften. Sie verpassten in Veilsdorf die Vorschlussrunde nur knapp und mussten sich letztlich mit Rang sechs begnügen.
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Mit Platz 6 im Gepäck kehrten die Männer 35 des Turnvereins Weisel von den Deutschen Faustball-Meisterschaften aus Thüringen zurück.Den Einstand ins Turnier der nationalen Elite hatten sich die Mittelrheinischen anders vorgestellt. Auf tiefem und nassem Rasen kam der TVW gegen den TV Käfertal nicht wie erhofft ins Rollen.