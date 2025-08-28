Das Schäfer-Shop-Radteam ist bereit für die City Night in Betzdorf. Im Vorfeld des Heimrennens konnten Frank Stühn und Tobias Schütz hervorragende Siege einfahren und zeigen damit eindrucksvoll, wie fit sie für das kommende Highlight sind.

Kurz vor dem Heimrennen bei der Betzdorfer Sparkassen City Night am Freitagabend, 29. August, ab 18 Uhr, haben die Radsportler aus dem Team Schäfer Shop des RSC Betzdorf noch einmal große Siege eingefahren. Einen ganz besonderen Triumph feierte Frank Stühn, der sich zum Masters-Gesamtsieger der Sommerbahnmeisterschaft in Darmstadt krönte. Dieser Sieg war in doppelter Weise außergewöhnlich. Erstens, weil es für Stühn nach rund 20 Jahren der erste Gesamtsieg auf dem 333 Meter langen Beton-Oval war. Und zweitens, weil der in Mommenheim lebende Sportler mit 52 Jahren auch deutlich jüngere Konkurrenten ab 40 Jahren distanzierte.

Die Sommerbahnmeisterschaft ist eine Vielseitigkeitsprüfung, denn sie umfasst mit dem 100-Runden-Punktefahren einerseits eine Ausdauerdisziplin, mit Ausscheidungsfahren, Temporennen und dem 1000-Meter-Verfolgungsrennen aber auch Wettbewerbe, in denen die Schnellkraft entscheidet. Neben der reinen Power ist aber, abgesehen vom 1000-Meter-Rennen, vor allem auch Taktik gefragt. Ein Beispiel: Das Ausscheidungsfahren in der „dänischen“ Variante, bei welcher sich jeweils der Sieger eines Zwischensprints aus dem Rennen verabschieden darf und platziert wird, während alle weiteren Fahrer, egal ob Zweiter oder Letzter, im Rennen verbleiben. „Das musst du dir sehr gut einteilen und du musst auch die Leute kennen. Wenn du ein-, zweimal zu viel sprintest, dann war es das erst mal für dich. Beim 100-Runden-Rennen ist es wichtig, die richtigen Fluchtgruppen zu erwischen“, erklärt Stühn.

i Frank Stühn krönt sich nach vielen Jahren erstmals zum König der Darmstädter Sommerbahnmeisterschaft. Verein/Schäfer Shop

Sein Gesamtsieg hing nach einem mäßigen Resultat im ersten Rennen bis zum Schluss am seidenen Faden. Erst mit der doppelt zählenden Schlusswertung des abschließenden 100-Runden-Kriteriums, in der er sich mit Platz zwei sechs Zähler sicherte und mit zwei Pünktchen Vorsprung gewann, war die Sache in trockenen Tüchern. Bei der Sommerbahnmeisterschaft wird mit Straßenrädern gefahren. Beteiligt waren in diesem Jahr rund 35 Lizenzfahrer.

Tobias Schütz sicherte sich am Sonntag den ersten Platz beim Bergzeitfahren am Eisenberg – bei der Veranstaltung des RSV Bad Hersfeld mit 325 Höhenmetern auf 5,1 Kilometern fuhr der Wallmenrother mit 15:05 Minuten die beste Zeit und sicherte sich mit 51 Sekunden Vorsprung den großen, goldenen Siegerkranz in der Mastersklasse 2 (40 bis 49 Jahre). Am Tag zuvor hatte Schütz bereits ein Einzelzeitfahren in Schwanewede bestritten, bei dem er nach 17 überwiegend flachen Kilometern mit einem 45er Schnitt ins Ziel rauschte. 22:28 Minuten bedeuteten Platz 3. Sein Teamkollege Elias Jakobs, im vergangenen Monat Sieger des Bergzeitfahrens zum Druidenstein, sicherte sich am Eisenberg in 14:20 Minuten den dritten Platz in der Juniorenklasse – zum Sieg fehlten ihm zwölf Sekunden.