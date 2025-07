Einzel-Vorläufe und die Mannschaftsrennen – die U23-WM der Slalomkanuten in Südfrankreich beginnt am Dienstag gleich spektakulär. Mit dabei sind in Paulina Pirro und Enrico Dietz zwei Bad Kreuznacher.

Paulina Pirro hat im Kanuslalom schon einiges erlebt. Doch nun betritt die Fahrerin des KSV Bad Kreuznach noch einmal Neuland: Sie startet erstmals bei einer U23-Weltmeisterschaft. Im südfranzösischen Foix vertritt in Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach ein zweiter Kanute die Nahe.

Dietz war im vergangenen Jahr bereits in der Slowakei am Start und hatte sich bei seiner U23-Premiere einen bärenstarken achten Platz gesichert. Den zu wiederholen, wäre am Fuße der Pyrenäen erneut ein Top-Ergebnis, schließlich ist das Feld im Kajak-Einer extrem hochwertig. Am Dienstag gilt es, zunächst einmal den Vorlauf zu überstehen und sich fürs Halbfinale am Donnerstag zu qualifizieren. In dem soll dann der Sprung ins Finale gelingen. Die gleiche Zielsetzung hat auch Paulina Pirro bei den U23-Frauen. „Ich traue ihr das Finale zu, keine Frage“, sagt Heimtrainer Walter Senft und ergänzt: „Wichtig wird sein, dass Paulina mental und gesundheitlich gut drauf ist und ihr Potenzial abruft.“

„Wir erinnern uns gerne daran, wie überzeugend Paulina in der U18 unterwegs war.“

Walter Senft

Bei den Weltcup-Rennen der Männer und Frauen holten sich die beiden Bad Kreuznacher Wettkampfpraxis, mussten aber auch die starke Konkurrenz anerkennen. Wie die Felder nun bei der U23 aussehen werden, ist schwer einzuschätzen. „Da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen“, sagt Senft und ergänzt: „Aber wir erinnern uns gerne daran, wie überzeugend Paulina in der U18 unterwegs war.“ Dort wurde sie mehrfach Europameisterin und auch Weltmeisterin. So soll es im Optimalfall in der U23 weitergehen.

Am Dienstag stehen nicht nur die Einzel-Vorläufe an, sondern auch die Mannschaftsrennen. „Unsere U23-Männer sind sehr stark, sind für mich ein Medaillenkandidat“, sagt Senft und drückt Dietz die Daumen. Bei den Frauen hat der Deutsche Kanu-Verband nur zwei U23-Pilotinnen im Slalom nominiert. Er wird aber auf jeden Fall ein Team stellen, vermutlich wird die Cross-Spezialistin Charlotte Wild aus Halle Paulina Pirro und Antonia Plochmann (Nürnberg) unterstützen.