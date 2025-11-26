Sicherheitsbedenken in Igls Zwangspause für Weltcup-Führende Jacqueline Pfeifer 26.11.2025, 09:21 Uhr

i Jacqueline Pfeifer muss sich in Geduld üben: Dass Weltcup-Rennen in Igls wurde abgesagt. Jetzt geht es für die Pilotin aus Brachbach erst am 12. Dezember in Lillehammer weiter. BSD/Viesturs Lacis

In Cortina d’Ampezzo hatte Jacqueline Pfeifer durch ihren Sieg für die Schlagzeilen gesorgt, jetzt ist es der Internationale Bob- und Skeletonverband IBSF, der für Schlagzeilen sorgt. Das für Freitag geplante Weltcup-Rennen in Igls ist abgesagt.

Die Saison im Skeleton Weltcup ist noch jung, aber voller Überraschungen. Hatte beim Auftakt auf der neuen Olympiabahn in Cortina d’Ampezzo die Brachbacherin Jacqueline Pfeifer mit ihrem überlegenen Sieg für einen Paukenschlag gesorgt, lässt nun eine Nachricht aus Innsbruck aufhorchen.







Artikel teilen

Artikel teilen