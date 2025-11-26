Zwangspause für Weltcup-Führende Jacqueline Pfeifer

In Cortina d’Ampezzo hatte Jacqueline Pfeifer durch ihren Sieg für die Schlagzeilen gesorgt, jetzt ist es der Internationale Bob- und Skeletonverband IBSF, der für Schlagzeilen sorgt. Das für Freitag geplante Weltcup-Rennen in Igls ist abgesagt.
Die Saison im Skeleton Weltcup ist noch jung, aber voller Überraschungen. Hatte beim Auftakt auf der neuen Olympiabahn in Cortina d’Ampezzo die Brachbacherin Jacqueline Pfeifer mit ihrem überlegenen Sieg für einen Paukenschlag gesorgt, lässt nun eine Nachricht aus Innsbruck aufhorchen.