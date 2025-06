Die beiden Bad Kreuznacher Youngster Paulina Pirro und Enrico Dietz schnupperten beim Weltcup in La Seu d’Urgell in der Leistungsklasse rein. Beide verpassten dabei die Endlauf-Qualifikation.

Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach hat zum Weltcup-Auftakt der Slalomkanuten im spanischen La Seu d’Urgell den vierten Rang belegt. Im Kajak-Einer der Frauen fehlten ihr lediglich 1,58 Sekunden auf die slowakische Siegerin Sona Stanovska.

Ricarda Funk war die einzige Kanutin des deutschen Nationalteams, das im Kajak-Bereich das Finale der besten zwölf erreichte. Bei den Frauen belegte ihre KSV-Vereinskameradin Paulina Pirro im Vorlauf den 36. Rang. Zur Finalqualifikation fehlten ihr 13 Sekunden. Die wäre nötig gewesen, um den Leistungsnachweis zu erbringen, den der Deutsche Kanu-Verband für eine Nominierung zur Frauen-WM im Herbst in Australien verlangt. Bei den Männern wurde für Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach der 39. Platz notiert. Er lag lediglich 8,41 Sekunden hinter dem Vorlaufbesten zurück. Zum Finale fehlten ihm runde fünf Sekunden. Am Sonntag stehen noch die Kajak-Cross-Wettbewerbe an.