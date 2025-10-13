Selbst erfahren, was Biathlon, diese Chance nahmen mehrere Hundert Teilnehmer in Zell wahr. Die Sieger der erstmals im Kreis Cochem-Zell durchgeführten Biathlon-Tour hatten eine weite Anreise.
Lesezeit 2 Minuten
„Anstrengend, sehr anstrengend“, beantwortete Jenny Weinbach die Frage nach ihrem ersten Biathlon-Erlebnis. Obwohl die Oberarme vom Doppelstockschub auf dem Ski-Ergometer noch brennen, strahlt die Zellerin. Die Erfahrung hat ihr gefallen: Erst die Kraft-Ausdauer-Belastung und dann mit hohem Puls möglichst alle Scheiben am Schießstand abräumen, ist eine besondere Herausforderung.