Deutschland-Tour Zell entdeckt Neuseelands Biathlon-Talent Holger Teusch 13.10.2025, 14:52 Uhr

i In Zell war richtig was los, auch am Schießstand: Mehrere hundert Teilnehmer machten bei der Biahtlon-Deutschlandtour mit. Holger Teusch

Selbst erfahren, was Biathlon, diese Chance nahmen mehrere Hundert Teilnehmer in Zell wahr. Die Sieger der erstmals im Kreis Cochem-Zell durchgeführten Biathlon-Tour hatten eine weite Anreise.

„Anstrengend, sehr anstrengend“, beantwortete Jenny Weinbach die Frage nach ihrem ersten Biathlon-Erlebnis. Obwohl die Oberarme vom Doppelstockschub auf dem Ski-Ergometer noch brennen, strahlt die Zellerin. Die Erfahrung hat ihr gefallen: Erst die Kraft-Ausdauer-Belastung und dann mit hohem Puls möglichst alle Scheiben am Schießstand abräumen, ist eine besondere Herausforderung.







