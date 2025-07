24 Stunden im Sattel des Mountainbikes, immer wieder auf einen vier Kilometer langen Rundkurs: Was für Nichtsportler nach Albtraum klingt, lässt bei den Startern in Enspel die Herzen höher schlagen. Das Stöffel-Race – ein außergewöhnliches Rennen.

Julius Jordan stand in der Wechselzone bereits für seinen zweiten Einsatz parat, aber Jan Seidls Plan sah anders aus. „Achso, ich dachte, ich fahre noch eine Runde. Eine mach‘ ich noch“, sagte Seidl beim Überfahren der Ziellinie des Stöffel-Races in Enspel und war auch schon wieder im aufgewirbelten Staub verschwunden. Zehn Minuten später befand sich der Startfahrer des Teams Hübel Bonn wieder an Ort und Stelle, jetzt war erst einmal Pause angesagt. Noch rund 15:30 Stunden Restzeit leuchteten da auf der herunterlaufenden Uhr auf, erst dann sollen die Strapazen des 24-Stunden-Mountainbike-Rennens absolviert sein.

„Wir haben eine Alternative gesucht und sind auf dieses Schmuckstück gestoßen.“

Jan Seidl vom Team Hübel Bonn

Seidls Bonner Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt an der Spitze der Achter-Teams liegt, hat am Wochenende ihre Premiere in Enspel gefeiert. „Wir haben eine Alternative gesucht und sind auf dieses Schmuckstück gestoßen“, sagte der 30-Jährige mit zufriedener Miene. Worte, die die Ausrichter um Hans-Christian Mager gerne hören dürften. Ein Video des Asbachers Sebastian Trimborn, Sieger von 2019 in Enspel, hatte das Interesse geweckt. Generell wurde die Organisation am Streckenrand genauso wie die tolle Atmosphäre überall gelobt – von Stammgästen genauso wie von Stöffelpark-Debütanten.

Seidl war im Westerwald der Mann mit den schnellsten Zeiten. Beim ersten Umlauf unmittelbar nach dem Startschuss am Samstag brauchte er für den vier Kilometer langen Rundkurs mit 100 Höhenmetern 9:25 Minuten. Flotter war keiner. Der Rheinländer setzte direkt ein Ausrufezeichen und machte deutlich, wo der Unterschied zwischen einem Elitefahrer wie ihm und den vielen Hobbyfahrern liegt.

i Vier Kilometer voller Überraschungen: Der Stöffel-Park in Enspel beitet einen besondere Kulisse für das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen. René Weiss

Indem er im vergangenen Jahr Nordrhein-Westfalen-Meister der Amateure wurde, schaffte Seidl den Aufstieg in die Eliteklasse. „Wir haben seitens unseres Teams alle Freiheiten, uns coole Rennen auszusuchen, an denen wir teilnehmen“, schilderte der Bonner, der sich im Straßenzeitfahren am wohlsten fühlt, in dieser Disziplin vor einer Woche bei der deutschen Meisterschaft in Ramstein-Miesenbach immerhin den 26. Platz belegte und ein Wochenpensum von acht bis zehn Stunden im Radsattel verbringt. „Mehr sind es nicht“, betont er und lächelt. „Das Verhältnis zwischen In- und Output ist ganz in Ordnung.“

i Auf und nieder, immer wieder: Das Stöffel-Race verlangt den Teilnehmern einiges ab. René Weiss

Mit dem Mountainbike setzte Seidl sich im Juni beim Rhein-Hunsrück-Bike-Marathon durch – Rennen in Rheinland-Pfalz scheinen ihm zu liegen. Dabei sei er mit dem geländegängigen Rad eher ein „Schönwetterfahrer. Mit matschigen Verhältnissen kann ich nicht viel anfangen.“ Die Bedingungen in Enspel passten da wie auf den Leib geschneidert.

Mehr Einzelstarter als in den Vorjahren

Jan Seidl genoss den Charakter des Stöffel-Races: „Bei den Eliterennen geht es immer um Performance und Ergebnisse. Hier stehen hingegen Spaß und Teamgeist im Vordergrund. Aber natürlich hat man trotzdem den Anspruch an sich selbst, schnelle Zeiten zu fahren, Vorsprung herauszufahren oder Rückstände aufzuholen.“ Aufholen musste er diesmal nichts, weil der Zeitfahrspezialist, in dessen Team auch Vater Christian und Schwester Anna Seidl fuhren, direkt zu Beginn Ernst machte und die Spitze übernahm. Die Bonner Mannschaft war eine von drei Achter-Zusammenschlüssen, die gemeldet hatten und errangen schließlich mit 109 Runden einen Start-Ziel-Sieg.

Der Trend scheint indes hin zu individuellen Parforceritten zu gehen. 41 Einzelstarter waren auf die Strecke gegangen, deutlich mehr als in den Vorjahren. Die nahmen Sebastian Trimborns Rekord von 115 Runden von 2020 in Angriff, aber selbst der Beste konnte den Bestwert nicht toppen – und das, obwohl Pascal Pawlick erst nach 23 Stunden seine erste und einzige Pause einlegte, um am Ende noch seine 96. Runde zu drehen.

i Starke Westerwälder: Anton Orthey (Foto) gewann mit Patrick Löhr die Zweier-Konkurrenz. René Weiss

Die Sieger der Zweier-Konkurrenz kamen aus dem Westerwald: Patrick Löhr und Anton Orthey hielten mit bemerkenswerter Konstanz ihr Tempo und brachten es auf 111 Runden. Den Höchstwert erreichten in diesem Jahr die Sieger der Vierer-Mannschaften. Das Team Dorint umrundete den Vier-Kilometer-Kurs 120 Mal.

Stöffel-Race: Die Sieger auf einen Blick

Einzel, Frauen: Sabrina Ernst 67 Runden; Männer: Pascal Pawlick 96 Runden.

Zweier-Teams, Frauen: Claudia Goldstrass-Givler/Sabine Podzus 52 Runden; Männer: Anton Orthey/Patrick Löhr 111 Runden.

Vierer-Teams, Männer: Thomas Ley/Max Plönnes/Jörg Lecki Breuer/Marco Hänsel 120 Runden; Mixed: Ivo Zgrajek/Jasmin Zgrajek/Bastian Decher 103 Runden.

Sechster-Teams, Frauen: Maria Binn/Claudia Unger/Marion van Leeuwen/Kristin Füchsle/Birgit Mentzel 76 Runden.

Achter-Teams: Jan Seidl/Julius Jordan/Sophie Kusak/Phine Jordan/Christian Seidl/Tom Kesper/Florian Baum/Anna Seidl 109 Runden.