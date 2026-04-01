Faszination Triathlon: Yvonne Holecek träumt von einer Teilnahme beim Ironman auf Hawaii. Trotz Hürden gibt die 49-Jährige aus Bad Hönningen nicht auf und plant schon ihre nächsten Schritte.
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Wie sang einst Udo Jürgens? „Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii.“ Und auch für Yvonne Holecek aus Bad Hönningen ist es der größte Traum, einmal in der US-amerikanischen Inselgruppe im Zentralpazifik ihre Zelte aufzuschlagen und am legendären Ironman-Triathlon (3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen) teilzunehmen.