Im Rahmen eines WM-Kampfes boxen – davon träumen alle, die regelmäßig in den Ring steigen. Natürlich auch Anil Can Yildiz aus Bad Kreuznach. Doch sein Traum ist geplatzt. Darüber ärgert er sich und erzählt die Geschichte dazu.
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Ganz Box-Deutschland fiebert dem 28. November entgegen, wenn in der Düsseldorfer Fußball-Arena der deutsche WBC-Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel seine erste Titelverteidigung gegen Nelson Hysa bestreitet. Im Vorprogramm sind weitere attraktive Kämpfe geplant, und gerne hätte dort auch ein Bad Kreuznacher im Ring gestanden.