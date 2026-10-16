Zwei Duelle am Samstag Wrestling Tigers eilen von Erfolg zu Erfolg Olaf Paare 16.10.2026, 12:20 Uhr

i Der erst 17-jährige Ilya Rutz (rechts) weiß sich schon in der Männer-Verbandsliga zu behaupten. Oliver Eich

Keine Perspektive in der Oberliga, aber zu stark für die Verbandsliga - so stellt sich derzeit die Lage dar bei den Ringern des VfL Bad Kreuznach. Am Samstag steht ein langer Kampfabend an.

Auf einen packenden Kampfabend dürfen sich die Freunde des Ringersports am Samstag in der Bad Kreuznacher Jahnhalle freuen. Die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach bitten zu gleich zwei Duellen.Den Auftakt machen um 17.30 Uhr die Nachwuchsteams des Gastgebers und des SV Alemannia Nackenheim in der Jugendliga.







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