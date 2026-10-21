Jasper Weber vom RKV jubelt WM-Silber krönt das Ruder-Märchen Tina Paare 21.10.2026, 14:36 Uhr

i Da kennt die Freude keine Grenzen: Jasper Weber bejubelt mit Anneke Ihmann aus Saarbrücken den zweiten Platz bei der WM in China. Deutscher Ruderverband/Meinruderbild.de

Vom Stausee in Niederhausen zur WM nach China und im Gepäck eine Silbermedaille: Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach erlebt gerade eine wilde Zeit.

Seine Freude brüllte Jasper Weber bei der Siegerehrung laut heraus. Der Ruderer des RKV Bad Kreuznach hatte auch allen Grund zum Jubeln, schließlich wird man nicht aller Tage Vizeweltmeister. Gemeinsam mit Anneke Ihmann (Saarbrücker RG Undine) schnappte er sich bei der Weltmeisterschaft im Coastal Rowing, dem Küsten-Rudern, die Silbermedaille im Mixed-Doppelzweier der U19.







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