Vom Stausee in Niederhausen zur WM nach China und im Gepäck eine Silbermedaille: Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach erlebt gerade eine wilde Zeit.
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Seine Freude brüllte Jasper Weber bei der Siegerehrung laut heraus. Der Ruderer des RKV Bad Kreuznach hatte auch allen Grund zum Jubeln, schließlich wird man nicht aller Tage Vizeweltmeister. Gemeinsam mit Anneke Ihmann (Saarbrücker RG Undine) schnappte er sich bei der Weltmeisterschaft im Coastal Rowing, dem Küsten-Rudern, die Silbermedaille im Mixed-Doppelzweier der U19.