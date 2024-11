Großartiges Ergebnis Wissener SV verbessert seinen Vereinsrekord René Weiss 13.11.2024, 12:12 Uhr

i Strahlende Wissener: Max Ohlenburger, Amalie Evensen, Sophie Scholz, Franziska Stahl, Tamara Zimmer und Marvin Giegling (von links) stießen auf den Vereinsrekord an. Amalie Evensen/Wissener SV

Die Bundesliga-Luftgewehrschützen von der Sieg besiegen Kevelaer mit einem großartigem Mannschaftsergebnis.

Finale in der Luftgewehr-Bundesliga-Saison 2023/24: Der SV Wieckenberg sichert sich Anfang Februar in Neu-Ulm den Titel mit einem Mannschaftsergebnis von 1983 Ringen gegen den SV Pfeil Vöhringen als Vertreter aus der Süd-Staffel. Neun Monate später kämpfen sechs Mannschaften beim Wettkampf-Wochenende in Osterode um Bundsliga-Punkte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen