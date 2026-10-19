1974 Ringe am Samstag war das ligaweit Fünftbeste an diesem Tag in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord. Dennoch war der WSV an diesem Tag und auch einen Tag später chancenlos gegen zwei Top-Teams, die durch ihr Leistungsvermögen beeindruckten.
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Wenn der Gegner eine Schützin auf Position drei aufbietet, die zu Hause eine olympische Goldmedaille stehen hat, dann ist alles über das Leistungsvermögen dieser Mannschaft gesagt. Chiara Leone aus der Schweiz wurde 2024 in Paris Olympiasiegerin im Dreistellungskampf, schießt in der 1.