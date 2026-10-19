Ringzahlen machen dennoch Mut Wissener SV ohne Chance gegen Wieckenberg und Kevelaer René Weiss 19.10.2026, 11:33 Uhr

i Während sich Wissens Franziska Stahl (links) im Januar 2025 noch im Stechen gegen die Dreistellungskampf-Olympiasiegerin Chiara Leone durchsetzen konnte, war die Schweizerin des SV Wieckenberg am ersten Wettkampftag der neuen Saison zu stark für die Siegstädter. Starke 399 Ringe schoss sie an Position drei beim Top-Team aus Niedersachsen. René Weiss/Archiv. René Weiss

1974 Ringe am Samstag war das ligaweit Fünftbeste an diesem Tag in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord. Dennoch war der WSV an diesem Tag und auch einen Tag später chancenlos gegen zwei Top-Teams, die durch ihr Leistungsvermögen beeindruckten.

Wenn der Gegner eine Schützin auf Position drei aufbietet, die zu Hause eine olympische Goldmedaille stehen hat, dann ist alles über das Leistungsvermögen dieser Mannschaft gesagt. Chiara Leone aus der Schweiz wurde 2024 in Paris Olympiasiegerin im Dreistellungskampf, schießt in der 1.







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