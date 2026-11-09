Sieg gegen Aufsteiger Ohligs Wissener SV macht in der Tabelle einen Sprung nach oben 09.11.2026, 17:25 Uhr

i Zufriedene Gesichter bei den Luftgewehr-Bundesligaschützen des Wissener SV: Am 2. Wettkampf-Wochenende boten die Siegstädter zunächst einem hohen Favoriten ordentlich Paroli und jubelten tags darauf über den ersten Saisonsieg. Burkhard Müller/Wissener SV

Der Erfolg gegen den Aufsteiger aus Solingen brachte wichtige Zähler in der Tabelle, aber auch die Niederlage gegen Elsen macht den Siegstädtern Mut. Immerhin bot man dem hohen Favoriten Paroli. Eine 17-jährige Bundesliga-Debütantin des WSV glänzte.

Der Wissener SV hat am zweiten Wettkampf-Wochenende der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord den letzten Platz verlassen und einen guten Sprung nach oben gemacht. „Dieser Sieg war verdammt wichtig für uns“, sagte Teammanager Burkhard Müller zum deutlichen 4:1-Erfolg über Aufsteiger Ohligs.







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