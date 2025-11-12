Wissener SV kommt dem Klassenverbleib immer näher

Schon am kommenden Wettkampftag kann der WSV einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Statt nach unten geht der Blick in der Tabelle nach oben – die Schützen von der Sieg wollen sich noch ein paar Ränge verbessern.
Die Erleichterung beim Wissener SV ist groß. Am dritten Wettkampfwochenende in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord haben die „Siegstädter“ den herbeigesehnten zweiten Sieg gelandet. Nach der 2:3-Niederlage gegen die SB Freiheit aus Osterode konnte das Team von Trainer Bernd Schneider durch den 4:1-Erfolg gegen den SV Kamen aufatmen.