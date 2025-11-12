Siegstädter können durchatmen Wissener SV kommt dem Klassenverbleib immer näher René Weiss 12.11.2025, 10:12 Uhr

i Wie hier beim Heimwettkampf in der Vorsaison im Januar diesen Jahres bewies Franziska Stahl (links) am dritten Wettkampfwochenende der laufenden Saison Nervenstärke. Wissens Schützin zeigte am zweiten Tag ihre beste Saisonleistung René Weiss/Archiv. René Weiss

Schon am kommenden Wettkampftag kann der WSV einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Statt nach unten geht der Blick in der Tabelle nach oben – die Schützen von der Sieg wollen sich noch ein paar Ränge verbessern.

Die Erleichterung beim Wissener SV ist groß. Am dritten Wettkampfwochenende in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord haben die „Siegstädter“ den herbeigesehnten zweiten Sieg gelandet. Nach der 2:3-Niederlage gegen die SB Freiheit aus Osterode konnte das Team von Trainer Bernd Schneider durch den 4:1-Erfolg gegen den SV Kamen aufatmen.







