Vor dem Saisonabschluss Wissener SV hat den Klassenverbleib im Blick René Weiss 09.01.2026, 11:00 Uhr

i Der Schwede Marcus Madsen nimmt am Wochenende die Ausländerposition beim Wissener SV ein. René Weiss

Für den Wissener SV steht in der heimischen Halle das letzte Wettkampf-Wochenende in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord an. Dabei geht es auch für den SV noch um eine Menge.

Auch in dieser Saison ist der Wissener SV einer der beiden Ausrichter des letzten Wettkampf-Wochenendes in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord. Am Samstag und Sonntag empfängt der WSV in der Großsporthalle der Realschule plus mit ST Hubertus Elsen, dem SV Wieckenberg und SB Freiheit Osterode drei Mannschaften, die noch um den Einzug ins DM-Finalwochenende kämpfen.







