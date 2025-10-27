Der Wissener SV musste sich am Wochenende in der Luftgewehr-Bundesliga zwei Mal geschlagen geben. Gegen den SV Wieckenberg und den SV Gölzau gab es keine Punkte, wobei im besten Fall vier Punkte eingeplant waren.
Das Drama um den Wissener SV setzt sich in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord fort. In den Saisonwettkämpfen Nummer drei und vier kassierten die Siegstädter ihre zweite und dritte Niederlage. Beide mit 2:3. „Wenn du das Pech an den Händen kleben hast, dann wirst du es so schnell nicht los“, schüttelte Schießmeister Burkhard Müller nach den Wettkämpfen im niedersächsischen Wietze fassungslos den Kopf.