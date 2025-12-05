Gegen Serienmeister Kevelaer Wissener SV gefällt sich in der Außenseiterrolle René Weiss 05.12.2025, 12:44 Uhr

i Wissens Franziska Stahl (links) könnte in Gelsenkirchen auf Luca-Marie Heuser aus Elkhausen treffen, die für Müllenborn schießt. René Weiss/Archiv. René Weiss

Neben dem Team aus Müllenbach fordert der Wissener SV in der Luftgewehr-Bundesliga Serienmeister Kevelaer heraus und geht dabei ohne Druck an den Schießstand. Der Klassenverbleib ist sicher – aber vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr.

Es ist die letzte Dienstreise für die Luftgewehr-Schützen des Wissener SV in dieser Saison. Bevor die Runde 2025/26 in der 1. Bundesliga Nord mit dem Heimwettkampf am 10. und 11. Januar endet, führt der Weg an diesem Wochenende nach Gelsenkirchen, wo die Siegstädter zwei schwierige Aufgaben lösen müssen.







