Wissener SV gefällt sich in der Außenseiterrolle

Neben dem Team aus Müllenbach fordert der Wissener SV in der Luftgewehr-Bundesliga Serienmeister Kevelaer heraus und geht dabei ohne Druck an den Schießstand. Der Klassenverbleib ist sicher – aber vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr.
Es ist die letzte Dienstreise für die Luftgewehr-Schützen des Wissener SV in dieser Saison. Bevor die Runde 2025/26 in der 1. Bundesliga Nord mit dem Heimwettkampf am 10. und 11. Januar endet, führt der Weg an diesem Wochenende nach Gelsenkirchen, wo die Siegstädter zwei schwierige Aufgaben lösen müssen.