Lediglich Max Ohlenburger zeigte gegen den Finalteilnehmer um die Deutsche Meisterschaft der abgelaufenen Saison, die SB Freiheit Osterode, sein Potenzial. Da sonst auch nur ein Punkt dazukam, ließ der WSV eine große Chance in der Tabelle ungenutzt.
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Sie haben gegen einen Teilnehmer am Finale um die Deutsche Meisterschaft der vergangenen Saison verloren. Das klingt zunächst einmal verschmerzbar, zumal die Niederlage mit 2:3 auch noch knapp ausfiel. Trotzdem herrschte beim Wissener SV am Wochenende große Enttäuschung.