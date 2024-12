Es geht um den Finaleinzug Wissener SV braucht im Ruhrpott hohe Siege René Weiss 06.12.2024, 16:11 Uhr

i Symbolbild nmann77 - stock.adobe.com

Wird der Heimwettkampf im kommenden Jahr ein spannungsgeladener Showdown um den Finaleinzug? Das hat der Wissener SV im Ruhrpott selbst in der Hand. Dafür sind hohe Siege Plicht.

Am 11. und 12. Januar bestreitet der Wissener SV in eigener Halle die letzten beiden regulären Wettkämpfe in dieser Saison der Luftgewehr-Bundesliga Nord. Daran würde sich lediglich noch das Finale in Fulda anschließen.Um die Chance auf eine Teilnahme daran zu wahren und das Heimspiel zum spannungsgeladenen Showdown werden zu lassen, braucht der Tabellensechste am Wochenende im Gelsenkirchener Stadtteil Buer zwei Siege gegen die Braunschweiger ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen