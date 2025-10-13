Ein Sieg, eine Niederlage Wissener Schützen mit dramatischen Partien beim Auftakt René Weiss 13.10.2025, 11:48 Uhr

i Das Team des Wissener SV konnte am ersten Wettkampftag in Solingen eins von zwei Spielen gewinnen. Burkhard Müller

In Solingen fand das erste Wettkampf-Wochenende der Luftgewehr-Bundesliga statt. Mit dabei war auch der Wissener SV, welcher sich zunächst geschlagen geben musste, dann aber doch noch einen Sieg mit in die Heimat nehmen konnte.

Ein Wettkampf-Wochenende in der 1. Luftgewehr-Bundesliga hat gereichet, um zu erkennen, dass das Niveau und die Ausgeglichenheit noch einmal gestiegen sind. „Es ist inzwischen so, dass man über jeden Sieg glücklich sein muss. Es gibt keine kleinen Mannschaften mehr, gegen die man sich im Vorfeld sicher sein kann, die Punkte zu holen“, sagte Bernd Schneider, Trainer des Wissener SV, nach der Niederlage gegen die Ohligser Schützengemeinschaft ...







