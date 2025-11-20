Silbermedaille soll beflügeln Wissen reist mit Vizeweltmeister Ohlenburger nach Kamen René Weiss 20.11.2025, 19:59 Uhr

i Die Silbermedaille bei der WM in Kairo soll ihm Rückenwind für die zweite Saisonhälfte verleihen: Max Ohlenburger (hier beim Heimwettkampf Anfang 2025) vom Wissener SV. René Weiss

Mit Silber von der WM im Gepäck reist Vizeweltmeister Max Ohlenburger mit dem WSV zum „Bergfest“ der Luftgewehr-Bundesliga nach Kamen. Die zweite Saisonhälfte soll besser laufen als noch die erste. Dabei spielt der Kopf eine gewichtige Rolle.

Der Kopf spielt im Schießsport eine wichtige Rolle. Winzige Störfaktoren können erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben, umgekehrt können Erfolge und Selbstvertrauen einiges schier von allein laufen lassen. Bei Max Ohlenburger dürfte das Gefühl, mit dem er von der Weltmeisterschaft in Ägypten nach Deutschland zurückgekehrt ist, bestens sein.







