Er hat so sehr auf eine Überraschung gehofft bei der Sitzvolleyball-Europameisterschaft in Ungarn. Doch im Finale war Bosnien und Herzegowina erneut zu stark für das deutsche Team um den Koblenzer Heiko Wiesenthal.

Die Trophäensammlung der deutschen Sitzvolleyballer mit dem Koblenzer Heiko Wiesenthal ist um eine weitere Silbermedaille ergänzt worden. Bei der Europameisterschaft im ungarischen Györ gab es für Wiesenthal und Co. erneut Silber. Das hatte Wiesenthal, der von der rheinland-pfälzischen Sporthilfe unterstützt wird, im Vorfeld der EM als Minimalziel ausgerufen. Zum Titel reichte es aber erneut nicht.

Dabei war die deutsche Mannschaft von Trainer Christoph Herzog souverän mit klaren Siegen bis ins Finale gekommen. Nur der große Favorit aus Bosnien und Herzegowina war am Ende zu stark.

Starke Gruppenphase von Deutschland

In der Gruppenphase gewann die Mannschaft um Wiesenthal, der von der Sporthilfe Rheinland-Pfalz unterstützt wird, bis auf ein Spiel alle Begegnungen mit 3:0. Nur Bosnien und Herzegowina musste sich Deutschland mit 0:3 geschlagen geben.

Im Viertelfinale knüpften Wiesenthal und Co. nahtlos an die starke Gruppenphase an und besiegten Kroatien mit 3:0. Es folgte ein enorm starkes Halbfinale gegen die Ukraine, das Deutschland ebenfalls 3:0 gewann und somit ins Finale einzog und die Silbermedaille schon sicher hatte.

i Die deutsche Mannschaft mit dem Koblenzer Heiko Wiesenthal (vorn rechts) jubelt über EM-Silber. Team Deutschland/Wiesenthal

Doch im Endspiel unterlag das deutsche Team einmal mehr dem Dauerrivalen aus Bosnien und Herzegowina. „Immer wieder Bosnien. An deren Blockhöhe und der Wucht haben wir uns wieder die Zähne ausgebissen“, berichtete Trainer Herzog.

Dabei waren die ersten beiden Sätze noch hart umkämpft und hätten mit etwas Glück auch an die deutsche Mannschaft gehen können. Bosnien machte jedoch etwas weniger Fehler und setzte sich schlussendlich mit 25:23 und 25:22 durch, bevor sie im letzten Satz mit 25:18 den Sack zumachten.

„Die Mannschaft hat mir den Pokal mit nach Hause gegeben, weil ich ein gutes Turnier gespielt habe und sie meinte, das hätte ich verdient.“

Heiko Wiesenthal

„Das klare 0:3-Ergebnis im Endspiel spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, sagte auch Heiko Wiesenthal, der zuletzt nämlich mit Deutschland Bosnien bei einem Turnier am Rande einer Niederlage und nur 2:3 verloren hatte. „Im ersten Satz bei 21:21 hatten wir mit einem Angriff die Führungsmöglichkeit, doch ins Aus geschlagen. Es folgte ein Annahmefehler, da merkt man noch die Unerfahrenheit bei einigen neuen jungen Spielern im Team.“

Das Turnierfazit von Christoph Herzog fällt trotzdem klar positiv aus: „Wir haben beeindruckende Leistungen gezeigt und völlig zurecht Silber gewonnen.“ Es war die zweite Silbermedaille bei Europameisterschaften in Folge für die deutsche Mannschaft, 2023 hatten Wiesenthal und Co. ebenfalls gegen Bosnien verloren. Und der Koblenzer durfte sogar den Pokal mit nach Hause nehmen. „Die Mannschaft hat ihn mir nach Hause gegeben, weil ich ein gutes Turnier gespielt habe und sie meinte, das hätte ich verdient“, so Wiesenthal.