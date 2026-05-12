25. Canyon Bike Marathon Wie lokale Insolvenzen den Rhenser MTB beeinflussen Tim Hammer 12.05.2026, 12:03 Uhr

i Der 25. Canyon Bike Marathon punktet mit tollen Ausblicken auf den Rhein und die Landschaft des Mittelrheintals. Thorbjörn Dorow. TuS Rhens

Die Planungen für den Bike-Marathon in Rhens biegen auf die Zielgerade ein: Ein langer Weg liegt bereits hinter den Veranstaltern und auch die Insolvenz des Rhenser Mineralbrunnens hat Auswirkungen auf die Veranstaltung.

Wenn der 25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon am 30. und 31. Mai stattfindet, ist ein Großteil der Arbeit für die Veranstalter bereits erledigt. Thomas Kron, Verantwortlicher für die Streckenplanung, Mitglied im Vorstand des TuS Rhens und Leiter des zwölfköpfigen Orga-Teams im Rahmen des Bike Marathons, kann auf jahrzehntelange Erfahrung in der Streckenplanung in der Rhenser Gemarkung zurückblicken.







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