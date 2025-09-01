Fünf Niederlagen mit nur einem Score Unterschied – das sagt viel aus über die Saison der Montabaur Fighting Farmers in der German Football League 2. Dass sich auch das „Finale“ nahtlos in die Serie knapp verlorener Spiele einreihte, passt ins Bild.

Manchmal braucht es nicht viele Worte, um das Unfassbare zu beschreiben. „Es war einfach ein Drama“, sagte Kevin Brüngel nach der 14:16 (0:0, 0:0, 0:3, 14:13)-Niederlage der Montabaur Fighting Farmers am letzten Spieltag der Saison gegen die Gießen Golden Dragons. Und der Sportdirektor musste erkennen: „Aber es passt leider zur Saison.“ Denn nie hat der Vizemeister des Vorjahres in der German Football League 2 verlässlich jene Leistung abrufen können, die in ihm steckt. Die bittere Folge: Die Westerwälder, die sich nach ihrem schwachen Start mit vielen knappen Ergebnissen in der Tabelle mühsam auf den drittletzten Platz vorgearbeitet hatten, rutschten in letzter Sekunde wieder an den Schluss des Klassements und steigen ab.

„Es war klar, dass wir vier Quarter unser Spiel machen müssen, um zu gewinnen.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor ﻿der Fighting Farmers

Dass möglicherweise eine Rettung über Umwege erfolgt, weil bei der Konkurrenz die ein oder andere Lizenz wackeln könnte, ist aktuell noch Spekulation und rückt nach dem Finale im mit knapp 1000 Zuschauern besetzten Mons-Tabor-Stadion (noch) in den Hintergrund. Aktuell geht es bei den Kreisstädtern darum, die eigene Leistung aufzuarbeiten. „Es war klar, dass wir vier Quarter unser Spiel machen müssen, um zu gewinnen“, sagte Brüngel nach dem Dämpfer im Fernduell mit den Fursty Razorbacks, die im Gegensatz zu den Farmers ihre finale Aufgabe gegen die Biberach Beavers mit 22:7 (0:0, 0:0, 7:0, 15:7) zu lösen wussten. „Am Ende haben wir das nur im vierten Quarter gezeigt“, erkannte der Sportdirektor nicht zum ersten Mal in dieser Saison.

Genau wie Headcoach Uli Knauer hatte er in etlichen Begegnungen beklagt, dass die Leistung nicht konstant über die gesamte Spielzeit abgerufen wurde. Auch mit Blick auf die große Kulisse bedauerten die Verantwortlichen das. „Unser Dank gilt den Fans, die uns unglaublich unterstützt haben“, sagte Brüngel und kündigte an: „Wir müssen uns jetzt erst einmal sammeln und dann wieder angreifen.“

Nur ein paar Zentimeter liegen zwischen Football-Fest und Abstieg

Zwischen sportlicher Rettung und Abstieg lag am Ende nicht viel. Genauer gesagt waren es sogar nur ein paar Zentimeter, die beim Football-Fest im Mons-Tabor-Stadion ein Happy Ende verhinderten. In letzter Sekunde schlug ein Fieldgoal-Versuch aus 47 Yards fehl – damit war die Niederlage gegen die ohne Druck angereisten Golden Dragons besiegelt und das Abrutschen auf den letzten Platz nicht mehr zu verhindern, weil das Ergebnis in Fürstenfeldbruck den „kämpfenden Bauern“ aus dem Westerwald nicht in die Karten spielte.

„Es war eine hart umkämpfte Partie, in der wir nie aufgegeben haben“, bilanzierte Uli Knauer, der mit ansehen musste, wie sich auf dem schmucken Montabaurer Kunstrasen ein zähes Ringen entwickelte. Drei Quarter lang passierte offensiv nicht viel. Die Farmers ackerten nach Kräften um jeden Zentimeter Raumgewinn, kamen gegen die in der Defensive stabilen Gießener aber nicht entscheidend zum Zug. Da auch nach hinten nicht viel passierte, wuchs die Hoffnung, durch ein, zwei geniale Momente das Glück auf seine Seite ziehen zu können. Auch der Umstand, dass Gießen im dritten Quarter durch ein Fieldgoal mit 3:0 in Führung ging, brachte dieses Unterfangen noch nicht in Gefahr.

„Wir hatten es dank harter und akribischer Arbeit des Teams und der Coaches bis zum Schluss selbst in der Hand. Leider haben wir uns nicht belohnt.“

Uli Knauer, Headcoach der Fighting Farmers﻿

Mitte des letzten Viertels kam dann (endlich) Bewegung auf Platz und Anzeigetafel. Jannik Wagner schickte Jamel Hedhli auf den Weg zum Touchdown, auch den Zusatzpunkt sicherte Hedhli. Zwar schlugen die Dragons zurück und lagen Mitte des finalen Quarters mit 10:7 vorn, doch dabei sollte es nicht bleiben. Abermals passte Wagner erfolgreich zu Hedhli, obendrein gab’s den Zusatzpunkt – 14:10.

Bis zur Rettung waren es aus Sicht der Farmers nur noch wenige Minuten, doch Gießens Moritz Körner avancierte in dieser Phase zum Partycrasher. Sein Touchdown samt Zusatzpunkt drehte das Ergebnis, wieder lagen die Gäste vorn. Und es blieb beim für die Einheimischen bitteren 14:16, weil Hedhlis Versuch, aus 47 Yards zum Erfolg zu kommen, knapp scheiterte. „Wir hatten es dank harter und akribischer Arbeit des Teams und der Coaches bis zum Schluss selbst in der Hand“, stellte Uli Knauer fest. „Leider haben wir uns nicht belohnt.“