Ken Schräders Ironman-Traum Westerwälder löst Hawaii-Ticket in den Flitterwochen Marco Rosbach 05.12.2025

i Beweisfoto am Traumstrand von Cozumel: Ken Schräder ist „Official Qualifier" und darf am 10. Oktober 2026 bei der Ironman-WM auf Hawaii starten. Kimberly Schräder

Vor ein paar Jahren war Sport für Ken Schräder aus Ebernhahn Nebensache. Dann lief er einen Marathon, kaufte sich ein Rennrad. Bei seinem ersten Triathlon war der Westerwälder noch Brustschwimmer. Seitdem ging es steil bergauf. Jetzt ruft Hawaii.

Was er in zehn Monaten, genauer gesagt, was er am 10. Oktober 2026 machen wird, kann Ken Schräder schon jetzt ziemlich genau sagen. Der 34-Jährige aus Ebernhahn wird dann dabei sein, wenn sich in Kailua-Kona auf Hawaii das zusammenfügt, was bis 2019 zusammengehörte.







