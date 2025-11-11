Bob-Pilotin aus Alpenrod Wenn Olympia ruft, will Charlotte Candrix bereit sein René Weiss 11.11.2025, 08:00 Uhr

i Charlotte Candrix hat allen Grund zu strahlen. Bei den internen Selektionsrennen hat sie sich als Nummer vier im deutschen Team behauptet. Damit lebt auch der Traum, bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo dabei zu sein. BSD/Jasmin Isken

Bob-Bundestrainer René Spies sorgt vor. Sollte eine seiner drei gesetzten Pilotinnen im anstehenden Weltcup oder beim Saisonhöhepunkt, den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo, ausfallen, hat er Charlotte Candrix aus Alpenrod als Ass im Ärmel.

Der Wintersport schaut in der Saison 2025/26 nach Cortina d’Ampezzo, wo vom 6. bis 22. Februar die Olympischen Spiele stattfinden. Charlotte Candrix aus Alpenrod darf in dieser Woche dort eine Trainingswoche im Bob absolvieren – und im Februar unter Umständen sogar beim größten Sportevent der Welt dabei sein.







