Staudernheimer startet in Roth
Wenn der Weltrekordler wie ein Blitz an dir vorbeidüst
Zielfreude: Kristin Adermann (links) aus Frei-Laubersheim und Michael Blum aus Staudernheim jubeln gemeinsam bei der Challenge i
Zielfreude: Kristin Adermann (links) aus Frei-Laubersheim und Michael Blum aus Staudernheim jubeln gemeinsam bei der Challenge in Roth.
Olaf Paare

Es gibt Sport-Veranstaltungen, die muss jeder Sportfan mal besucht haben. Die Challenge in Roth, der größte Langdistanz-Triathlon der Welt, gehört dazu. Einige Sportler von der Nahe waren sogar Teil des großen Spektakels.

Lesezeit 6 Minuten
Wer beim spektakulärsten Triathlon der Welt, der Challenge in Roth, die Buchstaben B, L, U und M in die Ergebnisliste eingab, bekam zwei Einträge angezeigt: Kristian Blummenfelt und Michael Blum. Und beide wurden unter 3600 Einzelstartern auf ihre Weise zu Gewinnern.
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