Staudernheimer startet in Roth Wenn der Weltrekordler wie ein Blitz an dir vorbeidüst Olaf Paare 09.07.2026, 17:31 Uhr

i Zielfreude: Kristin Adermann (links) aus Frei-Laubersheim und Michael Blum aus Staudernheim jubeln gemeinsam bei der Challenge in Roth. Olaf Paare

Es gibt Sport-Veranstaltungen, die muss jeder Sportfan mal besucht haben. Die Challenge in Roth, der größte Langdistanz-Triathlon der Welt, gehört dazu. Einige Sportler von der Nahe waren sogar Teil des großen Spektakels.

Wer beim spektakulärsten Triathlon der Welt, der Challenge in Roth, die Buchstaben B, L, U und M in die Ergebnisliste eingab, bekam zwei Einträge angezeigt: Kristian Blummenfelt und Michael Blum. Und beide wurden unter 3600 Einzelstartern auf ihre Weise zu Gewinnern.







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