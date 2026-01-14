„Jacka“ Pfeifer im Interview Weltcupfinale als letzter Härtetest vor Olympia Marco Rosbach 14.01.2026, 10:05 Uhr

i Jacqueline Pfeifer (hier beim Weltcup in Winterberg) blickt zufrieden auf die bisherigen Rennen zurück und will ihren zweiten Platz im Gesamtweltcup unbedingt verteidigen, um mit viel Selbstvertrauen Richtung Cortina d'Ampezzo zu starten. BSD/Lukas Gerke

Rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo ist Jacqueline Pfeifer wieder in Topform. Die Skeletonpilotin aus Brachbach ist aktuell die Nummer zwei im Weltcup und will diese Position beim Finale in Altenberg unbedingt halten.

Zum Durchatmen bleibt kaum Zeit für Jacqueline Pfeifer, auch zu Beginn des neuen Jahres ist die Skeletonpilotin aus Brachbach im Dauereinsatz. Doch die 30-Jährige weiß, dass sich der Aufwand, den sie seit Monaten betreibt, auf alle Fälle lohnt. Wenn es vom 13.







