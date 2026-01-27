Vorfreude bei Skeleton-Ass Weltcup-Siege sind „Jacka“ Pfeifers Ansage für Olympia Marco Rosbach 27.01.2026, 08:00 Uhr

i Die Siegerfaust nach oben: Nach ihrem Auftakterfolg auf der Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo hat Jacqueline Pfeifer auch das letzte Weltcuprennen der Saison in Altenberg gewonnen. Bei ihren dritten Winterspielen gehört die Skeletonpilotin aus Brachbach zu den ersten Anwärterinnen im Kampf um die Medaillen. Robert Michael, dpa. picture alliance/dpa

Sie ist die einzige Rheinland-Pfälzerin, die an den Olympischen Winterspielen teilnimmt – und sie darf sogar von einer Medaille träumen: Skeleton-Pilotin Jacqueline Pfeifer fährt guter Dinge zu den Wettkämpfen. Wie blickt sie auf die Spiele?

Mitte November waren die Olympischen Spiele noch Zukunftsmusik für Jacqueline Pfeifer. Vor der 30-jährigen Skeletonpilotin aus Brachbach im Kreis Altenkirchen lag damals noch die komplette Saison im Weltcup und damit die Frage, ob es ihr wohl gelingen werde, sich zum dritten Mal in Folge für das Sportspektakel im Zeichen der fünf Ringe zu qualifizieren.







Artikel teilen

Artikel teilen