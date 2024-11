Skeleteon-Profi aus Brachbach Weltcup-Auftakt weckt bei Pfeifer schöne Erinnerungen 15.11.2024, 18:10 Uhr

i Jacqueline Pfeifer (rechts, hier mit Axel Jungk bei der Heim-WM 2023 in Winterberg) Viesturs Lacis/BSD

Der Skeleton-Weltcup startet in Pyeongchang auch mit der Brachbacherin Jacqueline Pfeifer.

An einem für sie ganz besonderen Ort startet Jacqueline Pfeifer an diesem Wochenende in den Skeleton-Weltcup. Bei den Olympischen Spielen 2018 hatte die Brachbacherin (damals noch unter ihrem Mädchennamen Lölling) die Silbermedaille gewonnen im südkoreanischen Pyeongchang, wo an diesem Wochenende (Samstag und Sonntag, jeweils ab 8 Uhr unserer Zeit) die ersten beiden Rennen der nun startetenden Saison ausgetragen werden.

