Ein wuchtiger Schlag alleine reicht nicht, um bei den European Longdrive Games zu bestehen. Die Besten in dieser Spezialdisziplin legen beim Gastspiel in Heimbach-Weis die perfekte Harmonie von Kraft und Technik an den Tag.

München, St. Michaelisdonn (Nordsee), Hampshire (England) – und jetzt Neuwied: Die European Longdrive Games (ELDG) machten am Sonntag auf der Anlage des Golfclubs Rhein-Wied in Heimbach-Weis Station. Profis, Senioren und Amateure kämpften um Pokale und lukrative Geldpreise. Ziel des Wettbewerbes war es, den kleinen Golfball möglichst weit in ein markiertes Feld zu schlagen.

Weltklasse an Abschlag sieben

Die Geschichte des Longest-Drive-Golfs reicht bis in die frühen Tage des Golfsports zurück. Seit jeher messen sich Golfer darin, wer den weitesten Abschlag erzielt. Das Longest-Drive-Golfturnier hat sich jedoch erst in den vergangenen Jahrzehnten zu einem anerkannten und beliebten Event entwickelt. Besonders bekannt sind die Long-Drive-Weltmeisterschaften, bei denen die besten Longdriver der Welt gegeneinander antreten. Einer der bekanntesten Rekorde wurde von Mike Austin aufgestellt, der 1974 in Las Vegas einen unglaublichen Schlag von 515 Yards erzielte und so zum Weltmeister wurde – ein Weltrekord, der bis heute beeindruckt. Moderne Spieler wie Martin Borgmeier, Kyle Berkshire und Bryson DeChambeau setzen jedoch neue Maßstäbe und zeigen, dass die Grenzen ständig verschoben werden.

i Spielführer Helmut Gebauer (rechts, hier mit Sieger James Brosnan aus Großbritannien) hat den besten Long-Drive-Golfern Europas die Bühne bereitet. Jörg Niebergall

In Heimbach-Weis kämpfte nun die europäische Elite bei den „German LD Masters“ um die besten Plätze auf dem Treppchen. Dafür hatte Helmut Gebauer die 18-Loch-Anlage bis auf die Bahnen eins bis sechs gesperrt. Und auch das naheliegende Clubhaus musste wegen fliegender Golfbälle erst einmal geschlossen werden. Acht Amateure, drei Senioren und eben die 24 besten Profi-Long-Distance-Spieler Europas gingen bei Abschlag sieben an den Start, verfolgt von zahlreichen Zuschauern. Unter den Startern war auch Vincent Palm vom Golfclub Bad Ems. Er belegte in der Endabrechnung mit 373 Metern Rang vier, es siegte der Brite James Brosnan mit ausgezeichneten 382 Metern.

Preisgelder in sechsstelliger Höhe

Neben dem Startgeld der Amateure (50 Euro) bezahlen die Profis 450 Euro, wenn sie sich mit insgesamt 18 Schlägen mit der Konkurrenz messen möchten. Für jedes Turnier werden einzelne Preisgelder vergeben, wobei die Weltmeisterschaften am Ende der Saison das lukrativste ist. Im vergangenen Jahr bekam der Sieger der World Long Drive Championship 250.000 Dollar – für Long-Drive-Verhältnisse viel. Auf der Long Drive European Tour beträgt das höchste Preisgeld nicht mal zehn Prozent davon.

i Die interessierten Zuschauer staunten über die beeindruchenden Schläge der international erfahrenen Teilnehmer. Jörg Niebergall

Der Longest-Drive-Golf erfordert nicht nur rohe Kraft, sondern auch eine präzise Technik und die richtige Taktik. Ein perfekter Drive hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Schlagtechnik, der Winkel des Abschlags, die Geschwindigkeit des Schlägers und äußere Bedingungen wie Rückenwind. Spieler trainieren intensiv, um ihre Technik zu perfektionieren. Der richtige Schwung, die Haltung und der Einsatz des gesamten Körpers sind entscheidend. Ein kraftvoller Golfschlag, der den Ball weit über das Fairway hinausbefördert, erfordert eine perfekte Harmonie von Kraft und Technik. All das gab es in Heimbach-Weis zu bestaunen.

i In Heimbach-Weis war alles angerichtet für das internationale Topfeld. Jörg Niebergall

Heimbach-Weis steigt in elitären Kreis auf

Wettbewerbe wie die Long-Drive-EM und -WM ziehen die besten Long-Driver der Welt an und bieten eine Plattform für atemberaubende Schläge und spektakuläre Ergebnisse. Das Finale der Long-Drive-WM ist jedes Jahr ein Highlight. Spieler wie Kyle Berkshire und den Deutschen Martin Borgmeier kämpfen um den Titel des Weltmeisters und liefern sich spannende Duelle. Auch Bryson DeChambeau hat in diesen Wettbewerben bereits beeindruckende Leistungen gezeigt. Der Long-Drive-Golfclub in Las Vegas ist ein beliebter Austragungsort für viele dieser Turniere. Die Spieler nutzen die optimalen Bedingungen, um ihre Schlagweite zu maximieren und sich mit den besten der Welt zu messen. In Heimbach-Weis ist man nun stolz darauf, aufgestiegen zu sein in den Kreis der Top-Anlagen, auf denen ein solcher Wettbewerb stattgefunden hat. Vielleicht hat nun der ein oder andere Zuschauer gefallen gefunden und macht sich auf, seine Golf-Karriere auf die Lang-Distanz auszudehnen. jn