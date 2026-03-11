Faustball-DM Weiseler und Wasenbacher messen sich mit der Elite Stefan Nink 11.03.2026, 10:49 Uhr

i Der TV Weisel sieht sich im Feld der 35er als Außenseiter. Das Team von den Loreleyhöhen, hinten von links: Christian Kern, Jan Hendrik Clasen, Adrian Debus, Kevin Ochs, Robert Rischen. Vorne von links: Janosch Kern, Nico Schmelzeisen, Fabian Schupp und Philipp Kern. Sebastian Kern

Während die Männer 55 des TV Wasenbach am bevorstehenden Wochenende bei der Endrunde um die Deutsche Faustball-Meisterschaft im Diezer Sportzentrum Heimrecht genießen, sind die Männer 35 des TV Weisel am Samstag und Sonntag in Offenburg gefragt.

Der Höhepunkt Indoor-Runde lässt dieser Tage bei den heimischen Faustballern Puls und Herzen höher schlagen. Am anstehenden Wochenende werden die nationalen Titelträger in der Halle ermittelt. Im Konzert der Großen sind auch zwei erwartungsfrohe heimische Mannschaften mit von der Partie: Die Männer 35 des TV Weisel fahren ins südbadische Offenburg und die 55er TV Wasenbach richten die Endrunde mal wieder im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen ...







