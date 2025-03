Bei der Endrunde um die Deutsche Faustball-Meisterschaft reichte es für beide Teams des TV Weisel nicht zum Erreichen der Zwischenrunde.

Männer 35 (Ausrichter TV Ötisheim): Der mit Robert Rischen, Philipp, Janosch und Christian Kern, Fabian Schupp, Jan Hendrik Clasen und Kevin Ochs angetretene TVW musste sich zum Auftakt des Turniers dem Mitte-Meister Braschosser TV mit 0:2 (4:11, 8:11) geschlagen geben. Dabei verletzte sich Jan Hendrik Clasen und konnte fortan nicht mehr mitwirken. Gegen Gastgeber TV Ötisheim gelang dann ein 2:0 (12:10. 11:6), ehe gegen den späteren Meister TSG Tiefenthal eine 0:2 (3:11, 6:11)-Niederlage quittiert werden musste. Um noch eine Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde zu wahren, musste gegen den MTV Hammah ein Sieg her. In einer spannenden Partie war der Ausgang lange offen. Dennoch reichte es nicht und mit 8:11, 6:11 musste sich der TVW geschlagen geben. Damit belegte das Team nach der Vorrunde Rang vier.

In der Platzierungsrunde ging’s gegen den TV Dieburg weiter. In einem spannenden Spiel setzten sich die Weiseler mit 2:1 (12:10, 12:14, 12:10). Im Spiel um Platz 7 fehlten dann gegen das Berliner Team von Stern Kaulsdorf die nötigen Körner. Mit 5:11 und 3:11 gab es eine 0:2-Niederlage. Am Ende belegt man damit Platz 8. Deutscher Meister wurde ohne Satzverlust die TSG Tiefenthal.

Männer 55 (Ausrichter TV Öschelbronn): In der Besetzung Bernd und Günter Göttert, Mario Schmitt, Jürgen Bremser, Bernd Menche, Freddy Weil und Gerd Schmidt traf Weisel zunächst auf den TSV Bayer 04 Leverkusen. Nach einem knapp mit 11:9 gewonnenen ersten Abschnitt riss beim TVW der Faden, die Leverkusener glichen mit 11:5 zum 1:1-Endstand aus. Dieser Satzverlust war für den weiteren Turnierverlauf nicht gut. Gegen den Mitteldeutschen Meister und Geheimfavoriten SSV Heidenau mussten sich die Weiseler mit 7:11, 2:11 geschlagen geben. Gegen den MTV Rosenheim fehlte dann nach gutem Beginn die nötige Sicherheit im Weiseler Spiel. Die Oberbayern nutzten diese Unsicherheiten konsequenter aus. Mit 7:11, 8:11 musste man mit Weisel beugen. Damit war die Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde vor dem letzten Spiel noch möglich. Das Duell mit Titelverteidiger TSV Uetersen verlief zunächst ausgeglichen, doch mit 7:11 und 11:13 hatten die Niedersachsen das bessere Ende für sich. 1:7 Punkte bedeuteten den letzten Platz in der Gruppe. Durch Umstellungen im Mannschaftsgefüge versuchten die Mittelrheinischen nochmals alles. Durch einige Umstellungen im Mannschaftsgefüge gegenüber den Partien am Samstag versuchte man noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. In einem vom TV Weisel gut geführten Spiel setzte man sich mit 2:0 (11:3, 11:5) gegen Gastgeber TV Öschelbronn durch. Im Spiel um Platz 7 wartete erneut der MTV Rosenheim. Hochkonzentriert ging man das Spiel an und überrollte den Gegner mit 11:2. Im zweiten Durchgang agierten die Weiseler zögerlicher und mussten nach dem 9:11 in den dritten Satz, den sie mit 11:7 für sich entschieden.