Weiseler Routiniers messen sich mit Besten der Besten

Während die Zweitliga-Zeiten der Faustballer des TV Weisel schon länger vorbei sind, vertreten die Senioren den Verein nach wie vor auf überregionaler Ebene. So auch am Wochenende, wenn bei der M35 und M55 die DM-Endrunde ansteht.

Am anstehenden Wochenende sind zwei Seniorenfaustball-Teams des TV Weisel mal wieder auf höchster nationaler Ebene in der Pforzheimer Kante gefragt. Die Männer 35 treten bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft in Ötisheim an, die Männer 55 fahren unterdessen zu den Titelkämpfen nach Öschelbronn. Beide Mannschaften von den Loreleyhöhen hatten sich als Drittplatzierte der Mitteldeutschen Meisterschaften für den Höhepunkt der Hallensaison qualifiziert. Vor der Fahrt ins Nordbadische sind aus dem Lager des TVW recht zurückhaltende Töne zu hören. Für beide Mannschaften dürfte es ausgesprochen schwierig werden, im Kampf um die begehrten Medaillen einzugreifen. Dennoch hoffen die Routiniers aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf eine gute Tagesform, um mit guten sportlichen Leistungen jeweils einen Platz im Mittelfeld der Konkurrenz erobern zu können.

M 35: Das TVW-Team mit den sechs Aktiven Robert Rischen, Philipp Kern, Christian Kern, Fabian Schupp. Jan Hendrik Clasen und Kevin Ochs trifft in der Vorrundengruppe A auf den Mitte-Meister Braschosser TV, den MTV Hammah (Nord-Vize), die TSG Tiefenthal (Süd-Vize) sowie auf die Mannschaft des Gastgebers TSV Ötisheim. In der Vorrunden-Gruppe B sind der TV Brettorf (Meister Nord), VfB Stuttgart (Meister Süd), TV Dieburg (Vize Mitte), TV Stern Berlin-Karlsdorf (Dritter im Norden) sowie der MTV Rosenheim (Dritter im Süden) vertreten. „Die beiden ersten Gruppenspiele gegen die Braschosser und Ötisheimer müssen wir erfolgreich gestalten, um gut reinzukommen. Dann können wir im Kampf um Platz 3 in der Gruppe mitreden und den Sprung in die Zwischenrunde schaffen“, so der vorsichtig optimistische Ausblick von TVW-Sprecher Volker Kern.

M 55: Hier warten in der Vorrundengruppe B der TSV Bayer 04 Leverkusen (Dritter Mitte), MTV Rosenheim (Meister Süd), SSV Heidenau (Meister Mitte), und TSV Uetersen (Nord-Vize und DM-Titelverteidiger). In der Gruppe A wollen sich der SV Ruschwedel (Meister Nord), Feld-Meister TuS Oggersheim (Vize im Süden), SSV Walddorf (Vize Mitte), Feld-Vize TuS Essenrode (Dritter im Norden) sowie das Team des Gastgebers TV Öschelbronn beim Höhepunkt der Hallensaison bestmöglich präsentieren. Der TV Weisel nimmt mit Bernd und Günter Göttert, Bernd Menche, Jürgen Bremser, Freddy Weil, Mario Schmidt und Gerd Schmidt den Kampf um die Medaillen auf. Mit Harald Saß (Urlaub) und den erkrankten Bernhard Rheingans fehlen den Routiniers zwei wichtige Spieler. Bauen können die Faustballer aus Weisel, Wasenbach und Dörnberg erneut auf große Unterstützung durch mitreisende Fans. „Unser Ziel ist es, den 3. Platz in der Vorrundengruppe zu erreichen um sich damit für die Zwischenrunde zu qualifizieren, die am Sonntagmorgen gespielt wird“, so Volker Kern.