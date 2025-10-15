Promi-Gast fährt 200 Kilometer Was Springreiter am Turnier des RV Kurtscheid schätzen Holger Kern 15.10.2025, 09:45 Uhr

i Robby Krowoza, einer der erfolgreichsten Reiter des Kurtscheider Turniers, siegte am dritten Tag im schweren S-Springen mit Stechen. Holger Kern

Während im Freien die Böden immer tiefer werden, herrschen unterm Hallendach beste Bedingungen für die Springreiter. Doch für ein gelungenes Turnier braucht es mehr als den richtigen Untergrund. Das beherzigt man beim RV Kurtscheid.

Drei Tage lang war die Reitanlage Gut Birkenhof des Reitervereins Kurtscheid Schauplatz hochklassigen Springsports. Bei bestem Wetter und hervorragender Organisation durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer des Vereins traf sich die Springreiter-Szene zu einem Turnier, das Maßstäbe setzte.







