Es fehlt jeweils nicht viel, doch am Ende reicht es für Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach nicht zu einer Einzelmedaille bei der WM in Australien. Sie zieht etwas enttäuscht Bilanz.
Lesezeit 2 Minuten
Mit den Plätzen vier und sechs hat Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach die Kanuslalom-Weltmeisterschaft im australischen Penrith abgeschlossen. Einziger Medaillengewinn bleibt damit die Silbermedaille im Teamwettbewerb.In ihrer Spezialdisziplin, dem Kajak-Einer-Slalom, schrammte sie lediglich um 0,39 Sekunden an Bronze vorbei.