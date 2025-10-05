Bei WM ohne Einzelmedaille Was Ricarda Funk mehr stört als Platz vier 05.10.2025, 10:51 Uhr

i Kämpft mit den schwierigen Bedingungen bei der WM in Australien: Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach. Uta Büttner

Es fehlt jeweils nicht viel, doch am Ende reicht es für Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach nicht zu einer Einzelmedaille bei der WM in Australien. Sie zieht etwas enttäuscht Bilanz.

Mit den Plätzen vier und sechs hat Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach die Kanuslalom-Weltmeisterschaft im australischen Penrith abgeschlossen. Einziger Medaillengewinn bleibt damit die Silbermedaille im Teamwettbewerb.In ihrer Spezialdisziplin, dem Kajak-Einer-Slalom, schrammte sie lediglich um 0,39 Sekunden an Bronze vorbei.







