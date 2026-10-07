Der Olympia-Star blickt zurück Was Jacqueline Pfeifer der „jungen Jacka“ raten würde Marco Rosbach 07.10.2026, 15:27 Uhr

i Zufrieden blickt Jacqueline Pfeifer auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und freut sich auf ein paar ruhigere Tage. Michael Kappeler, picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Die letzte Dienstreise führte Jacqueline Pfeifer nicht mit dem Skeletonschlitten durch den Eiskanal, sondern unter die Sonne Ägyptens. Im „Club der Besten“ der Sporthilfe feierte der Olympia-Star aus Brachbach das Karriereende. Doch was folgt jetzt?

Wer in seinem Sport besondere Leistungen bringt und Medaillen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen gewinnt, darf sich nach der Saison über eine besondere Einladung freuen. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe lädt Jahr für Jahr zum „Club der Besten“, in dem diesmal rund 80 der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten zusammenkamen.







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