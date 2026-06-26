Ob Fußballspiele oder Laufveranstaltungen: Je höher das Thermometer schoss, desto mehr absagen gab es in den vergangenen Tagen. In Dreikirchen gehen die Triathleten und Duathleten am Sonntag aber auf die Strecke. Das sagen die Organisatoren.
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Die Schlagzeilen der vergangenen Tage haben auch die Verantwortlichen des Dreikirchener Triathlons und Duathlons kurz ins Grübeln gebracht, insbesondere die Absage des Koblenzer Firmenlaufs hat seit Mittwochabend zu Nachfragen geführt. „Doch letztlich kann man beide Veranstaltungen nicht miteinander vergleichen“, findet Organisator Klaus Kalteier.