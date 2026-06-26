Triathlon/Duathlon trotz Hitze Warum eine Absage in Dreikirchen kein Thema ist Marco Rosbach 26.06.2026, 15:05 Uhr

i Die Abkühlung im Hundsangener Freibad können die Sportler am Sonntagmorgen gut gebrauchen. Danach wird's auf der Strecke heiß, doch die Organisatoren sehen sich gut vorbereitet. Marco Rosbach

Ob Fußballspiele oder Laufveranstaltungen: Je höher das Thermometer schoss, desto mehr absagen gab es in den vergangenen Tagen. In Dreikirchen gehen die Triathleten und Duathleten am Sonntag aber auf die Strecke. Das sagen die Organisatoren.

Die Schlagzeilen der vergangenen Tage haben auch die Verantwortlichen des Dreikirchener Triathlons und Duathlons kurz ins Grübeln gebracht, insbesondere die Absage des Koblenzer Firmenlaufs hat seit Mittwochabend zu Nachfragen geführt. „Doch letztlich kann man beide Veranstaltungen nicht miteinander vergleichen“, findet Organisator Klaus Kalteier.







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