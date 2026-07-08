Schwierige Meisterschaft Wandernder Schatten ärgert Schützen des SV 1858 Sascha Nicolay 08.07.2026, 00:00 Uhr

i Uta Giesen und Ingrid Hahn freuen sich über ihre Erfolge bei der Landesmeistersschaft im 100-Meter-Kleinkaliber-Schießen. Marco Brenner

Ein wandernder Schatten auf den Zielscheiben und ein Fehler im Meldesystem sorgten für Spannung bei den Kleinkaliber-Landesmeisterschaften. Trotz Hürden sicherten sich einige Schützen bemerkenswerte Platzierungen.

Fehlende Meldungen für die Kleinkaliber-Landesmeisterschaften sorgten im Vorfeld für Unruhe bei den Schützendes SV 1858 Idar-Oberstein. Obwohl ein Meistertitel und ein 2. Platz bei den Starts heraussprangen, waren nicht alle Sportlerinnen und Sportler mit ihren Ergebnissen zufrieden.







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