Schwierige Meisterschaft
Wandernder Schatten ärgert Schützen des SV 1858
Uta Giesen und Ingrid Hahn freuen sich über ihre Erfolge bei der Landesmeistersschaft im 100-Meter-Kleinkaliber-Schießen.
Uta Giesen und Ingrid Hahn freuen sich über ihre Erfolge bei der Landesmeistersschaft im 100-Meter-Kleinkaliber-Schießen.
Marco Brenner

Ein wandernder Schatten auf den Zielscheiben und ein Fehler im Meldesystem sorgten für Spannung bei den Kleinkaliber-Landesmeisterschaften. Trotz Hürden sicherten sich einige Schützen bemerkenswerte Platzierungen.

Lesezeit 2 Minuten
Fehlende Meldungen für die Kleinkaliber-Landesmeisterschaften sorgten im Vorfeld für Unruhe bei den Schützendes SV 1858 Idar-Oberstein. Obwohl ein Meistertitel und ein 2. Platz bei den Starts heraussprangen, waren nicht alle Sportlerinnen und Sportler mit ihren Ergebnissen zufrieden.
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