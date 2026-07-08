Ein wandernder Schatten auf den Zielscheiben und ein Fehler im Meldesystem sorgten für Spannung bei den Kleinkaliber-Landesmeisterschaften. Trotz Hürden sicherten sich einige Schützen bemerkenswerte Platzierungen.
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Fehlende Meldungen für die Kleinkaliber-Landesmeisterschaften sorgten im Vorfeld für Unruhe bei den Schützendes SV 1858 Idar-Oberstein. Obwohl ein Meistertitel und ein 2. Platz bei den Starts heraussprangen, waren nicht alle Sportlerinnen und Sportler mit ihren Ergebnissen zufrieden.