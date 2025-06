Schülertriathlon in Montabaur, Löwentriathlon in Freilingen – und zum Abschluss nun die Triathlon-Duathlon-Veranstaltung in Dreikirchen. Ausdauersportler kommen im Westerwald voll auf ihre Kosten. Dabei hat jeder Wettbewerb seinen eigenen Charme.

Vor einem Jahr hatte der Sommer gerade eine Pause eingelegt, als sich die Ausdauersportler auf ihren Start beim Dreikirchener „systemceram“ Triathlon-Duathlon vorbereiteten. Entsprechend groß war hinterher das Lob von Organisator Klaus Kalteier vom SC Dreikirchen an die Teilnehmer, „die trotz der schlechten Wetterprognose teils von über 100 Kilometern Entfernung angereist sind“, wie er damals betonte.

Erster Startschuss am Sonntag um 10 Uhr

Vor der 27. Auflage am Sonntagmorgen kündigen die Meteorologen Sonne satt und hohe Temperaturen an. Die Voraussetzungen sind also gänzlich andere. Aber nach fast drei Jahrzehnten haben Sportler und Veranstalter ohnehin schon alles erlebt bei diesem kleinen, feinen Wettbewerb. Der Zuspruch ist dabei ungetrübt. Mit 180 Teilnehmenden in Einzel- und Staffel-Konkurrenzen rechnet Kalteier, die Veranstaltung sei seit Wochen ausgebucht. Somit geht es Schlag auf Schlag im Schwimmbad in Hundsangen. Um 10 Uhr beginnen die Triathleten ihren Wettkampf, um 10.45 Uhr folgen die Duathleten und um 11 Uhr die Triathlon-Staffeln.

Nachdem sie ihre Bahnen im Schwimmbad Hundsangen gezogen haben (300 Meter), gehen die Triathleten auf eine knapp 22 Kilometer lange Radstrecke durch die Verbandsgemeinde Wallmerod. Gelaufen wird zum Abschluss in und rund um Dreikirchen, ehe nach 5,18 Kilometern das Ziel an der Mehrzweckhalle erreicht wird. Die Duathleten absolvieren statt des Schwimmens einen 1000-Meter-Lauf als erste Disziplin, ehe es auch für sie auf die Rad- und Laufstrecke der Triathleten geht. In der Staffel teilen sich drei Sportler die Disziplinen auf.

Strecke gespickt mit Höhepunkten

Wie liebevoll die Macher ihren Wettbewerb gestalten, zeigt der Streckenplan. Auf dem Rad sind nach der „ Wand von Molsberg“ zwischen Bilkheim und Wallmerod „The Beast“ und hinter Hundsangen „The Hell“ zu überstehen. Beim Lauf geht’s nicht nur durch das „Energy Lab“, sondern auch über den „Heartbreak Hill“ am Wasserhaus. Darüber hinaus sei auch für die Unterhaltung der Zuschauer gesorgt, wie Klaus Kalteier verspricht.