Jasper Webers Traumkarriere Vom Stausee in Niederhausen zur WM nach China Olaf Paare 24.09.2026, 14:35 Uhr

i Schwarz-rot-goldene Blätter: Der Bad Kreuznacher Jasper Weber (hinten) und Anneke Ihmann aus Saarbrücken vertreten Deutschland bei der WM in China. Boerder

Es gibt sie noch, diese unfassbaren Geschichten, die nur der Sport schreibt. Für Jasper Weber war die Saison mit dem Gewinn des DM-Titels nicht nur perfekt gelaufen, sondern auch abgeschlossen. Doch plötzlich ist eine neue Tür aufgegangen.

Was aus einer Demonstrationsveranstaltung beim Jubiläum des Nachbarvereins so alles werden kann. Jasper Weber vom RKV Bad Kreuznach wurde vom Deutschen Ruderverband für die Weltmeisterschaften im Beach Sprint im chinesischen Qingdao nominiert. Das sogenannte Coastal Rowing steckt noch in den Kinderschuhen, ist 2028 aber in Los Angeles bereits olympisch.







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